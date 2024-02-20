آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024.. والأوراق المطلوبة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم 22 فبراير 2024، آخر موعد لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، لذا يرجى من جميع الطلاب الذين لم ينتهوا من التسجيل إكمال بياناتهم في أقرب وقت ممكن.

استمارة الثانوية العامة 2024

ونوهت الوزارة بضرورة تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 قبل انتهاء المدة المحددة، بشرط توافر بريد إلكتروني مدرسي، واستيفاء عدد من الأوراق للتسجيل.

1- صورة من البطاقة الشخصية للطالب.

2- شهادة ميلاد الطالب الأصل وصورتين منها.

3- صورة من البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.

4- ضرورة ملء وطباعة الاستمارة الإلكترونية، من الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم.

5- عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

6- صورتين من الإيصال بمبلغ 210 جنيهات.

7- طابعين صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات، ويكون متوفر في المدرسة.

8- 2 طابع مهن تعليمي فئة جنيهين.

9- إيصال رسوم المصاريف الدراسية الأصل بمبلغ 512 جنيها، و2 صورة منه.

10- إيصال سداد رسوم التقدم، لامتحانات الثانوية العامة من البريد.