رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في القاهرة والجيزة.. والرسوم المحددة

ناشدت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة، بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لأداء الامتحانات، لذا تستعرض «الوطن» رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في القاهرة والجيزة.

وحثّت مدارس الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة تسجيل استمارة الامتحانات الإلكترونية، واتباع خطوات التسجيل بدقة واستيفاء كل البيانات المطلوبة والتأكد من أنّها تشمل المواد التي سيؤدي الطالب امتحانه فيها سواء الشعبة الأدبية أو العلمية بفرعيها علمي رياضة وعلمي علوم.

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في القاهرة والجيزة من خلال بوابة مركز المعلومات من هنــــا.

شروط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

ويشترط لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في القاهرة والجيزة وجود بريد إلكتروني مدرسي خاص بالطالب حتى يتمكن من التسجيل، وحال عدم وجود بريد إلكتروني يمكن الحصول عليه من خلال رابط الإنشاء وهو موجود على بوابة مركز المعلومات.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في القاهرة والجيزة وهي على النحو التالي:

- 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

- أصل شهادة ميلاد حديثة وصورة منها.

- صورة بطاقة الطالب وولي الأمر.

- إيصال المصروفات الدراسية و3 صور منها من البريد.

- إيصال تأمين التابلت و3 صور منها من البريد.

- إيصال رسم امتحان و3 صور منها من البريد.

- طابع دعم مشروعات تعليمية فئة 10 جنيهات من البريد.

خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 في القاهرة والجيزة يجب اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

- اختيار الخدمات الإلكترونية.

- اختر التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

- اضغط على تسجيل الدخول.

- اكتب البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office 365.

- اضغط تسجيل الدخول.

- اكتب الرقم السري للبريد الإلكتروني.

- تظهر الاستمارة الخاصة بالطالب مدون بها بياناته الأساسية.

- املأ البيانات المطلوبة.

- قم برفع المستندات المطلوبة.

- تأكد من صحة البيانات المكتوبة والمستندات.

- اضغط حفظ.

- اضغط على طباعة الاستمارة لتقديمها مع المستندات المطلوبة.

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة في القاهرة والجيزة، حيث تكون بمبلغ 210 جنيهات.