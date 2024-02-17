تفاصيل تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.. الشروط والمستندات المطلوبة

ناشدت وزارة التربية والتعليم، جميع طلاب الثانوية العامة، بالإسراع في تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، قبل انتهاء الموعد الرسمي للتسجيل، والذي حددته الوزارة يوم 22 فبراير الجاري؛ للتسجيل الإلكتروني، ويوم 29 فبراير؛ للتسليم في المدارس.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

توضح «الوطن» كافة التفاصيل المتعلقة بتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، قبل انتهاء موعدي التسجيل الإلكتروني، والتسليم للمدارس في النقاط التالية:

- ضرورة أن يكون للطالب بريد إلكتروني مدرسي، حتى يتسنى له تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

- في حالة عدم وجود بريد إلكتروني، يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي، وتسليمه للمدرسة في موعد أقصاه 29 من شهر فبراير الجاري 2024.

- الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة، لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات الثانوية العامة 2024.

- ملء وطباعة الاستمارة الإلكترونية، من موقع وزارة التربية والتعليم.

- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- شهادة الميلاد الأصلية للطالب، إضافة إلى 2 صورة منها.

- 4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 خلفية بيضاء، مدونًا عليها اسم الطالب بالكمبيوتر.

- وتكون نفس الصورة على الاستمارة.

- 2 طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات، متواجد بالمدرسة.

- إيصال سداد رسوم التقدم، لامتحانات الثانوية العامة من البريد.

-2 صورة من الإيصال بمبلغ 210 جنيهات.

- 2 طابع مهن تعليمي فيئه 2 جنيه.

- إيصال رسوم المصاريف الدراسية الأصل بمبلغ 512 جنيها، و2 صورة منه.

رابط لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

جدير بالذكر أن زارة التعليم، أتاحت رابط لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، للتقدم لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والمقرر أن تبدأ يوم 22 يونيو المقبل وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.