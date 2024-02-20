خرج حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، من المستشفى، بعد الوعكة الصحية التي لحقت به في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ إذ تعرض مدرب المنتخب الوطني لأزمة صحية بعد عودته إلى القاهرة، قادما من الإسماعيلية، في أعقاب حضوره مباراة الزمالك والإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة 13 من بطولة دوري Nile لنسخة الموسم الحالي.

وكشف اتحاد الكرة، في بيان رسمي، تطورات الحالة الصحية لـ حسام حسن، بعد أزمته الأخيرة، قائلا: «خرج حسام حسن من المستشفي، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، بعد الوعكة الصحية المفاجأة، عقب حضوره مباراة الزمالك والاسماعيلي، وجرى نقله لأحد المستشفيات، وتم تعليق محاليل له وخرج من المستشفي فجر اليوم».

وخلال الأيام الماضية، بدأ حسام حسن عمله بمتابعة بعض مباريات دوري Nile من الملعب، إذ تواجد في مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري، التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ثم حضر لقاء الإسماعيلي والزمالك أمس.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني معسكره الأول مع حسام حسن يوم 13 مارس المقبل، على أن يخوض «الفراعنة» بطولة ودية في الإمارات أمام تونس وكرواتيا ونيوزلندا.

وكان حسام حسن قد تولى تدريب منتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، بعد خروج المنتخب الوطني من دور الـ16 ببطولة لكأس الأمم الأفريقية 2023، التي أقيمت في كوت ديفوار، على يد الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح.

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