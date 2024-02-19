عاجل.. حسام حسن يهدد باستبعاد الأهلي والزمالك من بطولات أفريقيا

كشفت رابطة الأندية حقيقة استبعاد الأهلي والزمالك من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية في الموسم الجديد، بسبب الاعتماد على جدول الدور الأول بالمسابقة في تحديد الفرق المشاركة، وتواجد إنبي وزد إف سي وبيراميدز والاتحاد السكندري، بمراكز المربع الذهبي.

مصير استبعاد الأهلي والزمالك من أفريقيا بسبب حسام حسن

وأصر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر على توقف مسابقة الدوري يوم 12 مارس المقبل، من أجل بدء معسكر الفراعنة قبل الدورة الودية في الإمارات.

وقال مصدر في رابطة الأندية لـ «الوطن سبورت»: «أمر مشاركة الفرق المصرية في البطولات الأفريقية الموسم المقبل لم يحسم بعد ولازال هناك فترة طويلة قبل تحديد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، وهناك عدد كبير من المؤجلات، ووقتها سننتظر من هم أضلاع المربع الذهبي في الدور الأول للدوري، ولكن الحل الأقرب هو إنهاء بطولة الدوري قبل إرسال القوائم النهائية للأندية المشاركة في البطولة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم».

وتابع: «بيان الرابطة كان واضحا بعد الجلسة مع حسام حسن، وأنه بناء على ما جاء فيتقرر توقف الدوري بعد آخر مباراة يوم 12 مارس قبل توقف الأجندة الدولية الأول ثم التوقف مرة أخرى بعد آخر مباراة يوم 27 مايو قبل توقف الأجندة الدولية الثانية وسيتم الإعلان عن جدول مباريات الدوري العام بعد تعديلاته خلال 48 ساعة المقبلة».

واشار: «معنى البيان تحديد كل المؤجلات وبناء على النتائج تتغير ترتيب المراكز الأولى التي تحدد الفرق المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية بالموسم الجديد».

يذكر أن حسام حسن تولى تدريب منتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته عقب خروج منتخب مصر المبكر من بطولة أمم أفريقيا من دور الستة عشر.