الحكومة تحسم الجدل بشأن العملة الرقمية.. ماذا سيحدث للجنيه الورقي؟

حسم مجلس الوزراء، الجدل بشأن العملة الرقمية الجديدة وهل ستلغي الجنيه الورقي أم لا؟، إذ من المقرر إطلاقها وفقًا للتوجه العالمي للبنوك المركزية، تماشيًا مع خطة الحكومة لمواجهة السوق الموازية للعملة الأجنبية، وتحقيق الشمول المالي للتحكم في تداول العملة المحلية.

هل يلغي الجنيه الرقمي الجديد الورقي؟

ووفقًا لدراسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي سلط الضوء على طرح الجنيه الإلكتروني، فإن الجنيه الرقمي سيكون بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، إلا أنّه في نفس الوقت، سيقلل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية ضمن التزام الحكومة بتبني التحول الرقمي.

وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان «مقتطفات تنموية»، أنّه مع تقدم مصر في رحلة العملات الرقمية للبنوك المركزية، سيكون التخطيط المدروس والتنفيذ الاستراتيجي ضروريين، لتحقيق المزايا المحتملة للعملة الرقمية في المشهد المالي العالمي المتطور باستمرار.

موعد تطبيق العملة الرقمية الجديدة

ووفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء لـ«الوطن»، فإن مصر تعمل حاليًا بشكل مكثف، على تطوير مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي، مؤكدًا أنّ التطبيق الفعلي للعملية الرقمية سيكون عقب التوافق عليه في إطار المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وعقب التوصل لتوصيات بشأن العملة الجديدة.