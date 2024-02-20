طريقة عمل فانوس رمضان بطريقة سهلة في 10 دقايق.. «وفري فلوس الجاهز»

طريقة عمل فانوس رمضان بطريقة سهلة واحدا من اهتمامات الأسرة المصرية حاليًا خاصًة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وبشائر الشهر الفضيل التي تهل تدريجيًا ليتحول الفانوس إلى حاجة أساسية في كل بيت وزينة تدخل البهجة في القلوب؛ فهو فرحة الكبار والصغار، كما أن لإعداده طقوسا مبهجة، لذا نوضح طريقة سهلة وموفرة لتجهيزه بخطوات بسيطة، وفق موقع«nurturestore».

طريقة عمل فانوس رمضان بطريقة سهلة

ومن الأشياء المهمة في طريقة عمل فانوس رمضان بطريقة سهلة، الورق المتوفر في كل بيت الذي يمكن إعداد الفانوس به؛ وعمل الزينة أيضًا بأكثر من شكل مختلف؛ وهنا نستعرض بقية الأدوات التي تحتاج إليها بجانب الورق:

- يفضل الاستعانة باستخدام الورق المقوى؛ أو ورق الكتب القديمة.

- مقص ورق.

- مسطرة.

- لاصق.

طريقة عمل فانوس رمضان بطريقة سهلة

- أولى خطوات طريقة عمل فانوس رمضان بطريقة سهلة، احضار أوراق الكتب القديمة المتوفرة لديك أو الورق المقوى، واحرص على طي الورقة واحدة تلو الأخرى بالتساوي.

- ثم من الطرف المطوي للورقة، استخدم المسطرة واصنع خطوط طولية مع الحرص على ترك مسافة متساوية بين كل خط والآخر.

- في خطوات عمل فانوس رمضان بطريقة سهلة وموفرة، لف الورقة حتى تكون شكل الأسطوانة.

- الصق طرفي الورق من أعلى وأسفل حتى يتماسك معًا.

- قص قطعة من الورق بشكل طولي، والصقها أعلى الفانوس لعمل اليد التي يمسكها منه الطفل.

- زين الفانوس ببعض الأواق المقصوصة وألصقها من أسفل الفانوس، لتدلى منه.

- اصنع في فانوس رمضان أشكال هلال ونجوم من الورق وتلوينها، ثم إلصقها على الفانوس.

طريقة عمل فانوس رمضان بورق الكرتون

- مقص.

- مادة لاصقة.

- قلم رصاص.

- ألوان.

- ورق كرتون مقوى.

وفي الطريقة الأخرى لعمل فانوس رمضان بطريقة سهلة وموفرة، استغل الورق المقوى المتاح في بيتك، وارسم فوانيس متطابقة في الأشكال والأحجام.

- بإستخدام المقص قص الفوانيس التي رسمتها على الورق المقوى.

- لون الفوانيس بألوان مختلفة.

- انتظر حتى تثبت الألوان على الفانوس.

- يمكنك تلوين ورق صغير على شكل هلال ونجوم، ولصقها على الفانوس.