«البيئة» تحتفل بشهر رمضان بصنع «فانوس» من مواد صديقة للبيئة

قدمّت وزارة البيئة، من خلال الإدارة العامة للثقافة والتوعية بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية، تصميمًا مميزًا لفانوس رمضان من مكونات صديقة للبيئة، والذي يعد أحد أهم المظاهر والطقوس الرمضانية التي لها وقع خاص في عقل ووجدان الشعب المصري، للتعبير عن البهجة والاحتفال بقدوم الشهر الكريم.

وصمّم فريق التوعية بوزارة البيئة، «فانوس رمضان» إيمانًا بالدور التوعوي للوزارة، حيث جرى استخدام خامات غير مكلفة ومتاحة في أي منزل، من ورق وكرتون وكانز وسوليفان، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة، للتأكيد على مبدأ إعادة استخدام المخلفات حماية للبيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة للبيئة المحيطة به، حيث يمكن توفير التكلفة المرتفعة لشراء الفانوس وصناعته بالمنزل دون تكاليف.

إعادة استخدام المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وحرص الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية في الوزارة، على رفع الوعي البيئي لدى فئات وشرائح المجتمع بأهمية إعادة استخدام المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وعلب الكانز والسيديهات، وتعظيم الاستفادة منها، والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كإحدى الوسائل للحفاظ على البيئة وصناعة مثل هذه المنتجات.