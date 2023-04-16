توزيع 2000 فانوس رمضان على طلاب 7 مدارس بالغربية «صور»

رسمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» وجمعية الأورمان، البسمة على وجوه الطلاب بمدرسة أم الستين الابتدائية بمركز المحلة، ومدرستي العزيزية وميت هاشم الابتدائية بمركز سمنود، ومدارس الشيخ محمد أبو العلا البنا الابتدائية، والرائد أحمد عبدالمنعم الابتدائية، والتربية الفكرية بطنطا، ومعهد النور للمكفوفين بطنطا، من خلال توزيع 2000 فانوس فضلا عن بعض الهدايا.

واكد أحمد حمدي عبدالمتجلي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أنه بالرغم من بساطه الهدايا إلا أنها تدخل الفرح والسرور علي الأطفال وأسرهم أيضا وسط أجواء من البهجة والسعادة.

مبادرة إنسانية

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن زيارة المدارس وتوزيع فوانيس رمضان لفتة رائعة وفريدة من نوعها، ووجه الشكر لمديرية التضامن الاجتماعي على هذه المبادرة الإنسانية.

مشروعات صغيرة

وأوضح، أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحي.