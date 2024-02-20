تحسن الأحوال الجوية بدءا من اليوم.. و«الأرصاد» تطمئن المواطنين

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد خلال الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم، وزيادة في فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، مع قلة كميات السحب.

ارتفاع طفيف في قيم درجات الحرارة

وأضافت خلال مكالمة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، أنه بدءا من غد سترتفع قيم درجات الحرارة في معظم المحافظات وخاصة الشمالية، وأكثر المحافظات تأثرا بدرجات الحرارة هي محافظات الصعيد.

وأشارت إلى أن العظمى في القاهرة الكبرى اليوم 21 درجة مئوية، وغدا 22 درجة مئوية، ويمكن أن تصل إلى 24 درجة مئوية في فترة النهار مع الأيام المقبلة، لافتة إلى أن فرق درجات الحرارة بين النهار والليل سيتجاوز الـ10 درجات مئوية و15 درجة مئوية في الصعيد.

الشبورة المائية مستمرة خلال الأيام المقبلة

وأوضحت أن الشبورة المائية مستمرة خلال الأيام المقبلة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية، وتتلاشى فور ظهور أشعة الشمس، مشيرة إلى وجود فرص خفيفة لسقوط الأمطار اليوم على بعض المناطق الساحلية والمطلة على البحر المتوسط، ولكن لن تؤثر على نشاط الحياة اليومية.