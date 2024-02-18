تأجيل مباريات دوري الترقي بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تأجيل مباريات دورة الترقي من القسم الرابع إلى القسم الثالث بدوري المنطقة، والتي كان مقررًا أن تجرى مباريات جولتها الأولى اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

الفرق الصاعدة

وكانت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، قد أعلنت عن الفرق الأربعة الصاعدة من دوري القسم الرابع إلى دوري القسم الثالث بمنطقة الإسكندرية، وهم: مركز شباب العبور أول المجموعة الأولى، نجوم الحضرة أول المجموعة الثانية، ميدو أول المجموعة الثالثة، مركز شباب الناصرية أول المجموعة الرابعة، وتجرى بينهم دورة الترقي لتحديد ترتيبهم في دوري القسم الثالث.

تأجيل المباريات

ونظرًا لسوء الأحوال الجوية، وعدم صلاحية الملاعب لإقامة المباريات، قررت اللجنة تأجيل مباريات دورة الترقي للقسم الثالث، التي كان مقررًا لها اليوم الأحد، على أن تقام مباراتي الجولة الأولي غدًا الإثنين، وتقام الجولة الثانية يوم الخميس المقبل، وذلك لتحديد ترتيب الفرق الأربعة في دوري القسم الثالث.