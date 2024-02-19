«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد تحسن الأحوال الجوية، موضحة أنّه بداية من اليوم وغد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية على معظم أنحاء البلاد، وتكون قيم درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعة، كما تراجعت كميات الأمطار المتساقطة على السواحل الشمالية ومحافظات البحر المتوسط.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وأوضحت الأرصاد الجوية، موعد تحسن الأحوال الجوية، حيث تشهد جميع المحافظات تحسنا نظرا لزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، كما ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتتراجع فرص سقوط الأمطار على مدار الـ72 ساعة المقبلة.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّ هناك انخفاض ملحوظ في الحرارة مع بداية ساعات المساء والليل المتأخرة، حيث تسود أجواء شديدة البرودة على معظم مدن ومحافظات البلاد، خاصة في المدن الجديدة والمحافظات ذات الظهير الصحراوي والزراعي.

درجات الحرارة الصغرى الليلة

رأس سدر 09

نخل 06

السلوم 09

سيوة 08

الفيوم 09

بني سويف 08

المنيا 06

أسيوط 07

سوهاج 08