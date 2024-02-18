«تعليم الإسكندرية»: تكريم المتميزين ومتابعة المدارس في ظل سوء الأحوال الجوية

أكّدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، متابعة العملية التعليمية، بعدد من المدارس في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 / 2024، إلى جانب إثابة وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين، وذلك في ظل حالة سوء الأحوال الجوية، التي تؤثر على المحافظة الساحلية.

رعاية الموهوبين

تفقد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، اليوم الأحد، بعض مدارس المحافظة، بإدارة شرق التعليمية، بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة لمتابعة سير انتظام العملية التعليمية، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة ابن سينا الابتدائية، مشيدًا بانتظام العملية التعليمية، كما تفقد ورش العمل بمركز الموهوبين والتي تضمنت «خط عربي، رسم، إلقاء، إنشاد ديني» لتنمية قدرات ومهارات أبنائنا الطلاب في كافة الجوانب، واكتشاف ورعاية الموهوبين، بقيادة أيمن خالد رئيس قسم الموهوبين بإدارة شرق.

تكريم المتميزين

وفي سياق متصل، كرم مدير المديرية، والنائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، بحضور محمد سليمان مدير عام شرق، بتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين بمركز الموهوبين والتعلم الذكي بمدرسة ابن سينا الابتدائية، والرسمية لغات، وذلك في إطار غرس وتعزيز التنافس الشريف، وإثابة المتميزين وخلق دوافع لدى جميع الطلاب للمشاركة في المسابقات المختلفة.