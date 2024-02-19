محافظ مطروح يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لبحث سبل التعاون

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، خلال زيارته للمحافظة التي تستغرق ثلاثة أيام، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بموارد مطروح، والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة ومحمد أنور مدير عام إدارة السياحة.

تعاون بين الاتحاد الأوروبي ومحافظة مطروح

وتناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومحافظة مطروح، خاصة في مجال التنمية الزراعية وحصاد مياه الأمطار والسياحة، ومنها التعاون في ترميم وتطوير قلعة شالي بسيوة والمشروع الإيطالي منذ سنوات والمشروعات الزراعية وصيانة الآبار لحصاد مياه الآبار وتأهيل الوديان، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الترحيب بالتعاون السياحي مع استقبال مطاري العلمين ومرسى مطروح الدوليين العام الماضي 273 رحلة طيران شارتر خلال صيف عام 2023 من عدد من الدول الأوروبية، خاصة إيطاليا وصربيا وكازاخستان والتشيك وغيرها.

تعاون مع المجلس القومي للمرأة

وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي أنه سيتم قريبا التعاون مع المجلس القومي للمرأة في رعاية سيدات واحة سيوة مع الترحيب بتنمية التعاون.

مشروع إنتاج الحرير

ورحب محافظ مطروح بزيارة سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة مع الترحيب بتنمية وزيادة أوجه التعاون، منها في المجال السياحي والزراعي بسيوة كالتوسع في زراعات الزيتون، كما يجرى حاليا الإعداد لإنشاء مشروع إنتاج الحرير من دودة القز بسيوة على مساحة 700 فدان تعتمد على المياه المعالجة.

واستعرض محافظ مطروح عددا من الإمكانيات والموارد الطبيعية التي تتمتع بها محافظة مطروح مع امتداد ساحلي 450 كيلومترا، وإمكانيات سياحية من شواطئ سياحية خلابة ورمال بيضاء وتنوع سياحي، مثل السياحة العلاجية والأثرية والسفاري والترفيه والمؤتمرات وغيرها.

وأهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، درع المحافظة والهدايا التذكارية، لسفير الاتحاد الأوروبي، تقديرا لزيارته لمطروح.