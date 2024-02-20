«الجنائية الدولية» لـ«الوطن»: نبذل جهودا لمساءلة إسرائيل على جرائمها في غزة

قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنهم يقومون باستمرار خلال الفترة الحالية، بجمع المعلومات والعمل مع المجتمع المدني والسلطات الوطنية والشركاء الدوليين في التحقيق ضد جرائم إسرائيل بقطاع غزة والوضع بدولة فلسطين، وذلك بعد إحالة تلقاها المكتب من بعض الدول بشأن الوضع هناك.

وأكد مكتب المدعي العام لـ«الجنائية الدولية»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المكتب يستخدم ويكرث كل الوسائل المتاحة لضمان المساءلة الهادفة فيما يتعلق بجميع الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وفلسطين.

المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» يخطر الأطراف باختصاص المحكمة

وكان كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قام بعد الإحالة التي تلقاها بإخطار جميع الأطراف باختصاص المحكمة فيما يتعلق بالوضع في دولة فلسطين، مُشددًا على أن ادعاءات الجرائم المنصوص عليها تخضع لتحقيق نشط.

مكتب المدعي العام لـ«الوطن»: نتعامل مع الإحالة كأولوية عاجلة

وأكد مكتب المدعي العام، أنه يتعامل مع الإحالة كأولوية عاجلة، معربًا عن قلقه إزاء القصف الإسرائيلي والتوغل البري المحتمل للقوات الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من تصريحات المدعي العامة السابقة بشأن الوضع في غزة، إلا أنه لم ير أي تغيير ملحوظ في سلوك إسرائيل، مشددين على أنه سيتم محاسبة المخالفين للقانون.

وشدد مكتب المدعي العام، على أن إسرائيل يجب أن تسمح فورًا بدخول جميع الإمدادات والمساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة، قائلًا إن تعمد عرقلة المساعدات يعتبر جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي.

مكتب المدعي العام: كريم خان يذل جهودًا لزيارة غزة والضفة ومناطق أخرى

وأوضح المكتب، أن المدعي العام بذل جهودًا متواصلة لزيارة قطاع غزة والضفة الغربية، وزار مدينة رفح الفلسطينية وبعض المواقع في إسرائيل، كما عقد اجتماعات في رام الله بفلسطين، مؤكدًا على التصميم لمواصلة الجهود لزيارة غزة ومناطق أخرى بالضفة الغربية.

ويجري حاليًا مكتب المدعي العام بـ«الجنائية الدولية» تحقيقًا في الوضع في دولة فلسطين، والذي بدأ في مارس عام 2021، بشأن الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، ثم التصعيد الذي وقع في عام 2014 بغزة، مرورًا بأحداث السابع من أكتوبر الماضي.