«الغرف التجارية»: بدء موسم حصاد البطيخ في شهر مارس المقبل

كشفت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استعدادها لحصاد البطيخ الأيام القليلة المقبلة، تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وأنه من المتوقع طرحه في الأسواق المحلية في بداية مارس المقبل.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شغبة الخضراوات والفواكه لـ«الوطن»، إن بشائر موسم البطيخ والخوخ وغيرها من الفاكهة الصيفية ستنضم إلى الفواكه المطروحة في رمضان إلى جانب البرتقال واليوسفي.

يعد محصول البطيخ من أهم المحاصيل في مصر، وينتج بكميات وفيرة بلغت أكثر من مليون و100 ألف طن سنويا ويتم زراعته في تربة رملية.

أنواع البطيخ

تتعدد أنواع البطيخ في مصر بين بطيخ جيزة والذي يعد الأفضل والأغلى سعرا في أصنافه، ويتميز لونه بالأخضر الفاتح، وهناك نوع آخر يعرف باسم «السكاتة» وهو أقل سعرا وجودة، ويليه نوع آخر يعرف بـ«010» وهو أقل درجة وسعر في السوق المحلي، وآخر يعرف بـ«الهوائي» ولكن في دولة الصين.

صادرات مصر للبطيخ

ووفقا لبيان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، فإن مصر تصدر إلى الخارج نسبة كبيرة من البطيخ، إذ حصل على المركز الـ13 في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9289 طنا خلال العامين السابقين.