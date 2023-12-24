5 نصائح قبل زراعة محصول البطيخ بعروة التبكير في كفر الشيخ

كشف الدكتور رمضان أبو جاموس، مدير الإدارة الزراعية، ببلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، أن محصول البطيخ من الزراعات المهمة بالشريط الساحلي الأخضر، بالمحافظة، مشيرا إلى أن مراكز بلطيم ، والبرلس، ومطوبس، تشتهر بزراعة البطيخ بغرض الأكل، والذي يعد من الزراعات الشهيرة لدينا.

5 نصائح عند زراعة البطيخ

وأوضح «رمضان»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه هناك 5 نصائح لإنجاح زراعة البطيخ، في محافظة كفر الشيخ، ومحافظات الجمهورية، وهي كالتالي..

- وضع 30 مترا من السماد البلدي لكل فدان قبل زراعة محصول البطيخ.

- حرث وخدمة الأرض جيداً، مع تقسيم الأرض إلى مصاطب عرض متر ونصف، عند الزراعة للمحصول ضمن عروة التبكير في أوائل أيام شهر يناير المقبل 2024.

- يجب زراعة البطيخ بطقس مناسب تكون درجة حرارته ما بين 18 حتى 35 درجة مئوية، وذلك لضمان إنتاجية فائقة تصل لنحو 40 طنا لكل فدان.

- يفصل زراعة البطيخ في شهر يناير خاصة بالتربة الرملية، يكون أفضل ويحقق نحو 250 ألف جنيه أرباح لكل فدان منزرع، خلال 120 يوما، من وقت زراعته حتى الحصاد.

- يعد محصول البطيخ من النباتات «الجائعة»، وذلك كونه من المحاصيل التي تحتاج إلى متطلبات غذائية كثيرة، حتى ينتج بشكل متميز، وذلك بهدف زيادة مستويات السماد البلدي بالتربة، لكي يتم إضافة نسب من النيتروجين والبوتاسيوم، والتي تعود بالنفع في تحقيق إنتاجية عالية لكل فدان.

زراعة 21 ألف فدان بطيخ في كفر الشيخ

وأشار إلى أن الشريط الساحلي الأخضر في محافظة كفر الشيخ، والذي يقع على مقربة من الطريق الدولي الساحلي، يتم زراعة نحو 21 ألف فدان مستهدف من محصول البطيخ مع حلول شهر يناير 2024، والتي يتميز المزارعون بالإقليم بزراعة هذا المحصول، كميراث الآباء والأجداد.