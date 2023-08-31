آلاف السياح يشاركون في مهرجان البطيخ بمرسى علم

استقبلت شواطئ مرسى علم، آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية، للاحتفال بمهرجان البطيخ، والذي يشارك فيه أكثر من 11 شيفا بتجهيز كميات كبيرة من البطيخ الطازج والعصائر.

سياح مرسى على تودع موسم البطيخ

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات مهرجان الشواطئ، إلى أن آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من ألمانيا وايطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وهولندا، حرصوا على المشاركة في مهرجان الشواطئ و وداع موسم البطيخ بتناول كميات كبيرة.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن السياح حرصت على التفاعل على أنغام الموسيقى بمشاركة فرق الأنيميشن والرقص، والتقاط الصور التذكارية، مؤكدا انتعاش السياحة بشواطئ مرسى علم وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق، تزامنا مع أرتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية.

البطيخ على شواطئ مرسى علم

وأضاف الشيف كمال أبو سريع، الشيف العمومي، أن السياح تناولوا كميات كبيرة من البطيخ تقدر بنصف طن، تزامنا مع انتهاء موسم البطيخ، موضحا أن تنظيم مهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي وإدخال البهجة والسرور على السائحين.