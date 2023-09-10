نجاح زراعة البطيخ الأفريقي في الإسماعيلية.. فوائد غذائية والكيلو بـ1000 جنيه

مع تجربة زراعة عدد من الفواكه الاستوائية في محافظة الإسماعيلية خلال الأشهر الماضية، استطاع المهندس أحمد الحجاوي، خبير الزراعات الاستوائية، زراعة وإنتاج البطيخ الأفريقي والمعروف باسم «كيوانو».

وقال أحمد الحجاوي لـ«الوطن»، إن تجربة زراعة البطيخ الأفريقي جاءت بالتزامن مع تجربة زراعة عديد من الفواكه خلال السنوات الماضية، باعتبار أن جو الإسماعيلية من أنسب الظروف المناخية لزراعته.

وأضاف، أن التجربة بدأت قبل عامين تقريباً في عدة مناطق، وكانت الإسماعيلية الأنسب لهذه الفاكهة، والتي تعتبر من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، إضافة إلى استخدامته الطبية المتعددة.

وقال «الحجاوي»، إن البطيخ رغم أصوله الأفريقية، إلا أنه من الفواكه المنتشرة في عدد من الدول، خاصة الولايات المتحدة وأيضاً في أسواق الخليج والدول العربية.

الثمرة بـ300 جنيه والكيلو بـ1000 جنيه

وقال خبير الزراعات الاستوائية، إن أسعار البطيخ الأفريقي ترتفع حال استيراده من الخارج، ومن ثم فإن زراعته توفر المحصول داخل مصر، وتحد من عمليات استيراده، مشيرا إلى أن «الحبة في البطيخ يصل سعرها إلى 300 جنيه تقريباً، بوزن 300 جرام، وقد يصل وزنها إلى 500 جرام في ذروة الموسم، وسعر الكيلو يصل إلى 1000 جنيه».

وبحسب «الحجاوي»، فإن الفاكهة لها قشرة برتقالية، وملمس يشبه فاكهة الرمان، ويتميز طعمه باعتباره مزيج بين الخيار والموز والباشن فروت، ويحتوي على عناصر غذائية مختلفة، مشيراً إلى أنه يؤكل كفاكهة ويدخل أيضاً في بعض أنواع السلطات الأفريقية.

خبير تغذية علاجية: «كيوانو» مصدر لفيتامين ومعادن مختلفة

وقال الدكتور عبد الرحمن، أسعد خبير التغذية العلاجية، إن «كيوانو» أو ما يعرف بـ«البطيخ الأفريقي»، من الأنواع الغنية بالمعادن المختلفة وأهمها البوتاسيوم والحديد إلي جانب وجود معادن أخري بنسب أقل كالكالسيوم والصوديوم والنحاس.

وأضاف لـ«الوطن»، أن من أبرز فوائده الصحية تحسين الهضم وتقوية العظام وتحسين وظائف المخ، إلى جانب الوقاية من مرض السكر، وتقليل الشيخوخة، وتحسين صحة الجلد، وزيادة كرات الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة أي عدوى.