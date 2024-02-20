«التنمية المحلية»: قطاع التفتيش والمتابعة يحيل 1184 موظفا للتحقيق خلال عامين

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرا حول نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى منتصف فبراير 2024، إذ نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 27 محافظة، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات المرصودة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم المستمر لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وتفعيل دوره بشكل أوسع لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره بالإدارة المحلية .

جولات التفتيش وتقييم الأداء

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة: النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش علي مقرات مبادرة «مشروعك»، والمرور علي المراكز التكنولوجية، حيث التفتيش على 238 مركز تكنولوجي لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين

رصد التعديات والمخالفات

وأشار اللواء هشام آمنة إلى تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات الهامة، منها رصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن القطاع يتابع أيضا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة الي بالتفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

السلامة الإنشائية لهياكل الإعلانات على الطرق العامة

كما كلف وزير التنمية المحلية قطاع التفتيش بالمرور على هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، للتأكد من شحن بطاريات الاتوبيسات الكهربائية للحفاظ على حالتها الفنية لحين استكمال تركيب باقي الشواحن بمعرفة وزارة النقل، مشيرا إلى قيام القطاع بمتابعة ما يخص السلامة الانشائية لهياكل الإعلانات المقامة على الطرق العامة وأعلى عدد من العقارات لتلافي الآثار الناجمة عن العواصف والتغيرات المناخية خاصة في فصل الشتاء، ومنع حدوث أي أضرار ناتجة عن سقوطها.

وأوضح أن قطاع التفتيش يعمل جاهدا على متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث قام بالمرور على بعض أحياء عين شمس، المطرية، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، الزيتون، المرج،عابدين، حدائق القبة، مصر الجديدة، والمستهدف زراعة جميع محاور الطرق الرئيسية ومداخل المدن والقري والجزر الداخلية وكذا الظهير الصحراوي بزراعتها بالأشجار الخشبية والزينة والأشجار المثمرة، والوقوف على موقف توافر المياه اللازمة للزراعة.

وتفقد أيضا الطرق العامة والمحاور لرصد مدي التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدى الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وإرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير، لافتا إلى المرور على المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة.

خفض أسعار السلع

وفيما يتعلق بتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن، أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود قطاع التفتيش في المرور المخطط والمستهدف علي عدد من المحلات والأسواق، و22 سلسة تجارية لرصد مدى الالتزام بالأسعار المعلنة، والتصدى لمحاولات البعض من تحريك الأسعار بشكل مبالغ فيه، والسيطرة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين حتى لا يقعوا ضحية لجشع التجار الراغبين في مضاعفة أرباحهم على حساب المواطن، في الوقت الذي يعانى العالم فيه من أزمات اقتصادية ضخمة، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال رصد المحلات المخالفة.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة لا تألوا جهدا في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولا بأول إيمانا بدور الوزارة في توفير كافة الإحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم، مشيرا إلى أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة، والبالغ عددها 253 شكوى وقام بفحصها وتتضمن (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات - مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئة – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.

وأشار الوزير إلى الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن إحالة 1184موظف للنيابات المختصة «عامة– إدارية»، والشؤون القانونية منها (عدد 199 إحالة للنيابة العامة، وعدد 642 إحالة للنيابة الادارية، وعدد 343 إحالة للشؤون القانونية)، فضلاً عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بكافة محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية، وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم.

مكافحة الفساد

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار مكافحة الفساد بشتى صورة في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية، وتركيز خطة القطاع في الفترة المقبلة في استكمال المرور علي المراكز التكنولوجية للوقوف على مدى قيامها بإنجاز طلبات المواطنين في الفترات الزمنية المحددة لها، ومنع أي معوقات قد تطرأ علي إنجاز تلك الطلبات.