أشرف شاكر يشيد بإنشاء مرصد فلكي بسيناء: «يخدم العالم كله»

أشاد الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، بوضع حجر أساس مرصد فلكي أعلى جبل الرجوم بسيناء، قائلا إن أماكن الرصد الفلكي في العالم كله قليلة للغاية، فأوروبا لا يمكنها إجراء أي رصد فلكي نهائيا، لذا تلجأ إلى المرصد الأوروبي الجنوبي في شيلي أو جزر الكناري أو هاواي، وبالتالي إنشاء مرصد فلكي داخل مصر سوف يخدم العالم أجمع.

أماكن الرصد الفلكي داخل مصر

وأضاف «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مرصد القطامية الفلكي الذي أنشئ خلال فترة الستينيات ساهم في هبوط الإنسان على سطح القمر، وكان له العديد من الإنجازات الأخرى، مشيرا إلى أن أماكن الرصد الفلكي داخل مصر تتركز في سيناء وجنوب جبال البحر الأحمر.

أهمية المرصد الفلكي بسيناء

وتابع: «يصعب الرصد الفلكي في منطقة البحر الأحمر حاليا، إذ إنها أصبحت مزار سياحي، وبالتالي نعاني من التلوث الضوئي بها، بينما سيناء تعتبر كنز للعالم خاصة للاتحاد الفلكي الدولي، فيمكن إنشاء مدينة للعلوم والفضاء والفلك بها»، مشيرا إلى أن المدينة سالفة الذكر سيكون لها فوائد ضخمة على مصر، وسيجعلها في قمة التكنولوجيا العالمية.