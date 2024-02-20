الحكومة تنفي وجود عجز في اللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمورية، موضحا أنه جرى التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ونفت تلك الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

توافر كل الأمصال واللقاحات البيطرية

وأكدت الوزارة توافر كل الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري بشكل طبيعي على مستوى الجمهورية، إذ تتمتع تلك الأمصال بكونها عالية الجودة والفاعلية وبأسعار مناسبة، كما تخضع جميعها للرقابة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش للتأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، مشيرة إلى قيام الوزارة برصد أي نقص في الأمصال واللقاحات البيطرية على مستوى الجمهورية، وضخ كميات إضافية في حالة الاحتياج.

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