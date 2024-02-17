وزارة الزراعة تؤكد توافر الأمصال واللقاحات البيطرية المحلية عالية الجودة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر الأمصال واللقاحات البيطرية محلية الصنع بجودة عالية سواء من إنتاج معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع للوزارة أو من إنتاج القطاع الخاص المصري.

اللقاحات البيطرية المحلية تتمتع بفعالية عالية وأسعار مناسبة

أهابت وزارة الزراعة بالمربين وأصحاب المزارع استخدام الأمصال واللقاحات البيطرية المحلية حيث تتمتع بفاعلية عالية وأسعار مناسبة كما أنها تخضع للرقابة الشديدة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة والتفتيش.

كما تهيب الوزارة وسائل الإعلام تحرى الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة أو تؤثر على جهود الدولة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين والتواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.