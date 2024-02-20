نصائح مهمة أثناء ممارسة الرياضة بعد سن الأربعين.. طوق نجاة من الأمراض

مع التقدم مع العمر، يُصاب البعض بالعديد من الأمراض المختلفة نتيجة روتين الحياة الخاطئ، مثل الجلوس لفترات طويلة، تناول أطعمة غير صحية، النوم أقل من 8 ساعات والسهر لوقت متأخر، ومع استمرار الوضع لمدة زمنية طويلة، يهمل أهمية ممارسة الراضة التي تعد المفتاح الأساسي لاستعادة نشاط الجسم والتخلص من الإرهاق.

وعن أهمية ممارسة الرياضة، أكد الدكتور حسين وائل حسين، مدرس مساعد بقسم رياضات كبار السن، أنها تساعد على التخلص من الإرهاق وإنقاص الوزن فضلًا عن التخفيف من آلام المفاصل، مشيرًا إلى أنّ هناك عوامل عدة تؤثر على ممارسة الرياضة، أهمها اختيار النوع المناسب، والتعامل مع شخص مدرب ومتخصص، إضافة إلى عدم القيام بأي حركات خاطئة قد تتسبب في أي إصابة.

الرياضة مهمة في سن الأربعينات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أنّ الرياضة مهمة جداً لكل الأعمار، خاصة من هم فوق الـ45 عامًا، وجاءت فوائدها كالتالي:

- التأكد من عدم الإصابة بخشونة الأطراف.

- مساعدة الشخص على أداء جميع المهام والأنشطة دون التأثر بعامل السن.

- الحفاظ على صحة القلب والجهاز التنفسي.

- تحسين التوازن ومنع السقوط.

- التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

- تحسين المزاج ومكافحة الشعور بالاكتئاب.

ضرورة استشارة الطبيب قبل ممارسة الرياضة

ونصح «حسين»، أصحاب الأربعينات فيما فوق، بضرورة استشارة الطبيب قبل البدء في ممارسة أي نوع من الرياضة، وذلك للتأكد من أنها مناسبة لحالة الشخص الصحية، مشيرًا إلى أنّ من أفضل الأنواع، المشي لمدة نصف ساعة يومًا.