مديرية الشباب بالشرقية: نشجع الفتيات على ممارسة الرياضة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ممثلة في الإدارة العامة للرياضة فعاليات المشروع القومي لرياضة المرأة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بممارسة الفتاة والمرأة بالرياضة، وتحويلها إلى أسلوب حياة بهدف تشجعيهم على ممارستها بحضور نيفين ممدوح عضو الإدارة المختصة بالوزارة، الدكتور وائل فهمي مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

تدريب الفتيات على اللياقة البدنية

يستهدف تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتيه، وتعليمهم كيفية الدفاع عن النفس تحت إشراف مدربات اللياقة البدنية والكاراتيه.

افتتاح مركزين للمرأة

والجدير بالذكر أن هذا العام تم افتتاح مركزين للمشروع القومي للمرأة في جميع أنحاء المحافظة لزيادة الممارسة الرياضية والاهتمام بالمرأة، وأماكن التنفيذ هي: «نادي السكة الحديد، مركز شباب ميت يزيد بمنيا القمح»، ويتم ذلك وفقا للخطة التدريبية الموضوعة، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات.

توسيع قاعدة ممارسة الفتيات الرياضة

يذكر أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة ، تولي إهتماماً كبيراً بالمرأة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الممارسة لدى الفتيات، وبث روح المنافسة بينهم وجعل الرياضة اسلوب حياة ، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية الدفاع عن النفس وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.