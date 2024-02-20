«شغلك من بيتك».. مبادرة شبابية نحو الاستقلالية المالية والتغلب على البطالة

أكد المهندس محمد صالح، مسؤول مبادرة «شغلك من بيتك» بمعهد تكنولوجيا المعلومات، أهمية العمل الحر كأحد الحلول للتغلب على البطالة ومساعدة الشباب على تحقيق الاستقلالية المالية.

مبادرة «شغلك من بيتك»

وأضاف مسؤول مبادرة «شغلك من بيتك» بمعهد تكنولوجيا المعلومات خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، أنّ مبادرة «شغلك من بيتك» خاصة بتعليم الراغبين في العمل بشكل حر أو مستقل، وتعمل على 4 محاور رئيسية:

1- تلقي طلبات التعليم والتدريب: يجري استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بالمبادرة من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد.

2- التدريب على المهارات المختلفة الخاصة بالعمل الحر: تقدم مجموعة من الدورات التدريبية في مختلف مجالات العمل الحر، مثل: الكتابة والترجمة والتصميم الجرافيكي وبرمجة المواقع وتطوير التطبيقات.

3- إيصالهم بالمنصات التي توفر فرص عمل مناسبة لهذة المهارة: يجري ربط المتدربين بمنصات العمل الحر المختلفة.

4- تعليمهم طرق التعامل مع العملاء وإدارة الوقت لتحقيق أكبر قدر ممكن من العمل في أقل وقت وبأقل مجهود: تُقدم مجموعة من النصائح والإرشادات للتعامل مع العملاء وإدارة الوقت بشكل فعال.

إقبال كبير على العمل الحر

وأشار إلى أنّ هناك تزايدًا كبيرًا على طلب شباب للعمل بشكل مستقل أو العمل الحر خاصة أنه أرخص لطالب الخدمة، ولا يحتاج إلى انتظار ساعات عمل أو انتظار الإجازات والعطلات وغيرها.

وأكد وجود العديد من الدورات التدريبية المتاحة على الإنترنت بشكل مجاني لكل من يرغب في بدأ العمل بشكل حر.