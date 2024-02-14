حيلة بسيطة لتوفير مساحة بهاتفك.. ينصح بها خبير تكنولوجيا المعلومات

كثيراً ما يأتينا إشعار من نظام الهاتف يخبرنا بأن ذاكرة التخزين ممتلئة، رغم تأكدنا أننا لم نستخدمها بالكامل، ومع ذلك نضطر إلى الاستغناء عن بعض مقاطع الفيديو الخاصة بنا وفقدان جانب من ذكرياتنا السعيدة، بسبب المساحة القليلة المتبقية من هواتفنا، ومع استمرار ظهور الإشعار المزعج ذاته والذي ينصحنا بحذف مزيد من الملفات، قد نلجأ إلى التخلي عن صور وأغانٍ أحببناها، لكن إلى متى سنستمر في هذه العملية؟، خاصةً بعد أن فتشنا عن كل ما يمكننا حذفه؟

ما هي ملفات الـ«Caches»؟

لعلك بلغت هذه اللحظة التي لم تعد تجد فيها أي ملفات أو تطبيقات بإمكانك الاستغناء عنها وحذفها لتوفير مزيد من المساحة على هاتفك، حتى أرشدتك الصدفة إلى اكتشاف ملفات التخزين المؤقت أو ما تعرف بالـ Caches، التي يعرفها المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، لـ«الوطن»، على أنها ملفات مؤقتة يتم تخزينها على جهازك، سواء كان هاتفا محمولا أو كمبيوتر محمولا، تستخدم لتسريع عملية تحميل ووصول التطبيقات والمواقع إلى المعلومات التي تقدمها، عندما تعود لاستخدامها مرة أخرى، فعندما تقوم بزيارة تطبيق أو موقع ما، يتم تخزين بعض البيانات المؤقتة في ملفات الـ«Caches» على جهازك لتقليل وقت التحميل في المرات اللاحقة.

هل حذف الـ«Caches» يؤثر على الهاتف؟

يضيف خبير تكنولوجيا المعلومات أن حذف ملفات الـ Caches يمكن أن يؤثر على أداء الجهاز بشكل مؤقت، فقد يؤدي حذف هذه الملفات إلى زيادة وقت تحميل التطبيقات والمواقع في المرة الأولى التي تفتحها، لأن عليها أن تنشئ ملفات الـ Caches من جديد، ومع ذلك، في الاستخدام العادي، يجد الجهاز طريقة لإعادة بناء ملفات الـ Caches وتحسين أدائه مرة أخرى.

هل يمثل حذف الـ«Caches» حلاً لنفاد المساحة؟

إذا حذفت ملفات الـ Caches، فإنها لا تؤثر على الجهاز بشكل دائم، حيث ستتم إعادة إنشاء هذه الملفات تلقائيًا عند الحاجة، ولن يتأثر الجهاز بشكل سلبي في المستقبل بعد حذفها، ومع ذلك، قد يكون من النافع حذف ملفات الـ Caches بشكل منتظم لتوفير بعض المساحة على الجهاز، خاصةً إذا كان لديك مساحة تخزين محدودة وتحتاج إلى التخلص من الملفات غير الضرورية.

طريقة حذف ملفات الـ«Caches»

يمكن حذف ملفات التخزين المؤقتة من خلال الوصول إلى مجلد الوسائط الذي يحوي مقاطع الفيديو الخاصة بك، حيث تجد مجلد باسم «Caches»، قم بتحديده وحذفه، إضافة إلى الدخول على إعدادات كل تطبيق على حدة، والنقر على اختيار حذف الـ«Caches»، وستلاحظ توفير مساحة كبيرة بهاتفك قد تصل إلى جيجا بايت.