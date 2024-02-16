ملك الأردن في مؤتمر مع «ماكرون»: حل الدولتين الضمان الوحيد للسلام في المنطقة

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني، أنه لا بد من وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية على الهواء مباشرة، أن حل الدولتين هو الضمان الوحيد للسلام في المنطقة، متابعًا: نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وواصل: استمرار الحرب في غزة سيفاقم التصعيد في المنطقة، ويجب زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويجب استمرار دعم أونروا لإغاثة نحو مليوني فلسطيني بغزة.