كاتب صحفي: مصر تبذل جهودا كبيرة في ملف الطاقة النظيفة بشهادة العالم

قال الكاتب الصحفي محمد الجالي إنَّ الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في ملف الطاقة النظيفة والمتجددة، الأمر الذي ظهر بوضوح في مؤتمر قمة المناخ «كوب 27» الذي عقد في محافظة شرم الشيخ، وأيضًا من خلال الشهادات الدولية بخصوص نجاح مصر هذا المجال، مشيرا لجهود الدولة في المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع أو المشروعات التي تقوم بها مصر في إطار الطاقة النظيفة والانتقال نحو الهيدروجين الأخضر.

الشركة البريطانية حريصة على استمرار استثماراتها في مصر

وتابع «الجالي» خلال حواره مع الإعلامية يارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية «BP» موراي أوشينكلوس أعلن أن الشركة حريصة على استمرار استثماراتها في مصر وتخطط لضخ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 1.5 مليار دولار مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تحصل إلى 5 مليارات دولار.

إنشاء استثمارات جديدة ودعم مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة

وأوضح أنَّ مصر تعمل بكل قوة في ملف الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر بإشادة الشركات العالمية، إذ أنَّ مصر تمتلك خبرة سابقة في مجال الاستثمارات والالتزام بالعقود، وبالتالي فإن هذه الخبرة تشجع مثل هذه الشركات على إنشاء استثمارات جديدة ودعم مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة.