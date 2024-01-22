السيسي يوجّه بتسريع جهود التعاون مع «كوبيلوزوس» اليونانية في مشروعات الطاقة النظيفة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، ديميتريس كوبيلوزوس، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كوبيلوزوس» اليونانية للبنية التحتية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من كبار مسؤولي الشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأنّ الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع «جريجي - GREGY» للربط الكهربائي مع أوروبا، خاصةً مع نجاح جهود إدراج المشروع في القائمة الأولى للمشروعات ذات الفائدة المشتركة بالاتحاد الأوروبي، بما يتيح المجال لبدء المرحلة المقبلة من تنفيذ المشروع، والخاصة بإعداد الدراسات الفنية والبيئية النهائية، وكذا الدراسة الخاصة بتحديد مسار كابلات الربط البحرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الرئيس اطلع على خطط المجموعة لإنتاج الطاقة المتجددة في مصر، وفي هذا الصدد استمع إلى عرض لجهود تعزيز العمل المشترك بين مصر والمجموعة لتنفيذ مشروع إنتاج 9.5 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، بما سيمثل دعما حقيقيا للاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز جهود الانتقال للطاقة النظيفة في مصر وأوروبا.

ووجّه الرئيس باستمرار وتسريع جهود التعاون بين الجانبين للانتهاء من المشروعات المطروحة في أقرب وقت ممكن، وتيسير الإجراءات وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه المشروعات، مؤكدا حرص مصر على تأدية دور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائدة على مصر على المستويين الاقتصادي والبيئي، ومشيدا في هذا الصدد بالتعاون المشترك بين مصر واليونان في جميع المجالات، ما يعكس العلاقة القوية بين البلدين.