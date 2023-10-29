عضو بمبادرة «ابدأ»: نستهدف توطين التصنيع وزيادة الاستثمارات في مصر

قال مينا ماهر، عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»، إن إهمال التصنيع على مدار سنوات تسبب في عزوف الاستثمار الأجنبي عن ضخ رؤوس أموال في مصر، ما أثر بالسلب على بيئة الاستثمار وارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد، واتساع فجوة الميزان التجاري.

إهمال التصنيع أضر بالاقتصاد القومي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مبادرة ابدأ جاءت من تكليف الرئيس السيسي لشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وكانت الفكرة تتمحور حول القطاع الصناعي وما كان يعانيه على مدار عقود، وعدم اهتمام الدولة بالتصنيع، بجانب سياسات مالية تضر بالاقتصاد.

تشجيع المستثمرين المحليين

وتابع: «تشجيع المستثمرين المحليين بالشراكة مع أجانب، نضمن 3 أمور؛ منها توفير منتج محلي بمواصفات عالية، وتحويل المستورد إلى مصنع ومنتج، وتوفير العمالة الماهرة التي يحتاجها أي اقتصاد صناعي».