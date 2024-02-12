«قصور الثقافة» تحتفل بظاهرة تعامد الشمس بعرض فيلم «أبو سمبل قدس الأقداس»

ضمن مهرجان أسوان للثقافة والفنون، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة عرض فيلم «أبو سمبل قدس الأقداس» للمخرج عصام حلمي إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية يوم 21 فبراير بمعبد أبو سمبل في تمام السادسة مساء، وذلك في إطار الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على معبد أبي سمبل بأسوان.

فيلم «أبو سمبل قدس الأقداس»

وفيلم «أبو سمبل قدس الأقداس» سيناريو وإخرج عصام حلمي وإشراف عام الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بقصور الثقافة.

ظاهرة تعامد الشمس

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الجالس في قدس أقداس معبد أبي سمبل مرتين في العام في 22 فبراير و22 أكتوبر، وهي ظاهرة فلكية فريدة ومعجزة هندسية.

وتتميز الظاهرة بجمالها ودقة حدوثها وتبدأ عندما تتسلل أشعة الشمس في شروقها من بين مياه بحيرة ناصر، وتخترق ممر واجهة المعبد الذي يمتد لمسافة تبلغ 60 مترًا.

وتحرص مختلف الجنسيات والثقافات على زيارة المعبد في هاتين المرتين للاستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة والاستمتاع بتراث مصر القديم و تعتبر الظاهرة أيضا فرصة للتواصل مع التاريخ والثقافة والعجائب الفلكية على أرض مصر.