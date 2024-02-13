«قصور الثقافة» تنظم فعاليات للتوعية حول الزواج بالجيزة ضمن «حياة كريمة»

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات القافلة الثقافية المقامة بمركز شباب الكداية بأطفيح بمحافظة الجيزة، في سياق خطط العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

أنشطة قصور الثقافة في الجيزة

بدأ اليوم الثالث بلقاء حواري ناقش خلاله محمد علي، ظاهرة المبالغة في تكاليف الزواج ومغالاة المهور التي تعد من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع، إذ أكد في ختام حديثه ضرورة التوعية بأحكام الزواج وشروطه، كمحاولة لتقليل معدلات العنوسة.

تلى ذلك عرض مسرح عرائس قفازية حول الزواج المبكر وآثاره السلبية، لتوضيح الأضرار النفسية والصحية التي تعاني منها الفتيات جراء تزويجهن في سن مبكرة.

كما شهدت القافلة ورشة عمل تصميمات بالطين الأسواني، وفقرة رسم على الوجه، إلى جانب استمرار ورشة تعليم أساسيات الرسم والتلوين.

ومن المقرر أن تستمر الفعاليات المقدمة حتى منتصف فبراير الحالي، وتنفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات المصرية.