مدير المشروعات بـ«تحيا مصر»: مبادرة أبواب الخير تدعم الأسر الأولى بالرعاية

أكد هشام خليفة، مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، حرص الصندوق على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في محافظات مصر من خلال مبادرة «أبواب الخير».

إطلاق المرحلة الثانية من «أبواب الخير»

وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، على شاشة قناة «TeN»، أنّ المرحلة الثانية من مبادرة أبواب الخير، جرى إطلاقها أمس، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، إذ تستهدف توفير السلع الغذائية الأساسية لعدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية في جميع أنحاء مصر.

تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج

وأشار «خليفة» إلى أنّ صندوق تحيا مصر لا يقتصر عمله على توفير الغذاء فقط، بل يُقدم العديد من الخدمات والمبادرات الأخرى، مثل توفير الملابس وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج وتدريب السيدات على الحرف اليدوية، وذلك بهدف دعم المواطن من جميع النواحي سواء الصحية أو النفسية.

واختتم مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر حديثه، بتأكيد أنّ الصندوق سيواصل جهوده في دعم مسيرة التنمية في مصر وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.