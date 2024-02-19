تفاصيل مبادرة قوافل «أبواب الخير» لدعم مليون أسرة من الأولى بالرعاية

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أنَّ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أعلن بدء إطلاق مبادرة قوافل «أبواب الخير» لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية كافة، والتي تتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون بين صندوق «تحيا مصر» ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قطاعات التنمية المستدامة بالبنوك والشركات، وأكثر من 100 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.

أهداف مبادرة «أبواب الخير»

وأضاف المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي« فيس بوك» أنَّ مبادرة «أبواب الخير» لدعم مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية تستهدف ما يلي:

- توفير نحو مليون كرتونة من المواد الغذائية الجافة للأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية كافة.

- تجهيز 1000 فتاة من اليتيمات خلال شهر رمضان بكل مستلزمات الزواج.

- إطلاق حملة لإفطار3 ملايين صائم خلال شهر رمضان.

- توزيع مليون قطعة ملابس على طلاب الجامعات والأسر الأولى بالرعاية استعدادًا لعيد الفطر المبارك.