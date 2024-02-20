لو بتفكر تاخد قرض.. 7 نصائح مهمة تجنبك الوقوع في القوائم السلبية البنوك

قدم بلال شعيب، خبير اقتصادي، مجموعة من النصائح يجب على المواطنين أخذها في الاعتبار قبل الحصول على قرض، مؤكدا خلال تصريحاته لـ«الوطن» ضرورة وضع بعض النقاط المهمة في الاعتبار قبل توقيع عقد القرض، والتي تشمل:

- على العميل أن يتأكد من أن لديه القدرة الكافية على سداد الأقساط، وتحمل الالتزامات المالية دون أن يؤثر على وضعه المالي بشكل كبير.

طرح الاستفسارات على موظفي البنوك

- عدم التردد في طرح الاستفسارات على موظفي البنوك قبل توقيع القرض.

- المقارنة بين العروض المقدمة من مختلف البنوك، واختيار الأفضل من بينها بما يتناسب مع احتياجات العميل.

- التأكد من فهم جميع الأحكام والشروط ومدة السداد وسعر الفائدة قبل التوقيع.

- اختيار بنك يتمتع بسمعة طيبة في التعامل مع العملاء، وفي تقديم الخدمات.

- التأكد من أن البنك يتبع معايير معترف فيها في معاملاته المالية عبر الإنترنت وغيرها.

- التأكد من أنه في حاجة ملحة لأخذ القرض، نظرا إلى ارتفاع أسعار الفوائد، ما قد يتسبب في وجود أعباء مالية على المقترض.