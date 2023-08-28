فترة سداد حتى 12 سنة.. أفضل قروض للموظفين بضمان الراتب في البنوك

توفر البنوك المصرية عدداً من برامج التمويل المختلفة للعملاء، وتتنافس بين بعضها لتقديم الأفضل، ومن بين هذه البرامج قروض الموظفين من خلال تحويل الراتب، وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب جدول أسعار برامج التمويل في البنوك.

يوفر البنك الأهلي القروض الشخصية بضمان تحويل الراتب كما يلي:

قرض الموظفين بضمان الراتب من البنك الأهلي

- مدة القرض تصل إلى 12 سنة.

- الحد الأقصى 3 ملايين جنيه.

- تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا.

- تتضمن الشروط تقديم خطاب معتمد من جهة العمل موضحاً به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين، تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاماً ولا يزيد على 60 عاماً في نهاية التمويل.

قرض الموظفين من بنك التنمية الصناعية

- الحد الأقصى للقرض مليون جنيه، والأدنى 20 ألف جنيه.

- الحد الأدنى للدخل 4 آلاف جنيه.

- الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.

- الحد الأقصى لمدة القرض 10 سنوات.

- يتيح بنك التنمية الصناعية إمكانية الزيادة بعد 6 أشهر، وشراء القروض، والحصول على قرض بحد منفصل، والتأمين على الحياة مجانًا.

قرض الموظفين من البنك التجاري الدولي

- يبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.

- مدة تصل إلى 8 سنوات.

- سعر العائد يتراوح بين 20.75% و22.25%.

قرض الموظفين من بنك الإسكندرية

- فترة السداد تصل إلى 12 سنة.

- أسعار العائد تنافسية مع إمكانية الاختيار بين أسعار متغيرة أو ثابتة.

- تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

- قيمة التمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه.

- عمر العميل من 21 إلى 65 عامًا.

- مطلوب صورة البطاقة وخطاب مفردات الراتب وفاتورة مرافق.