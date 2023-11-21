أفضل 3 بنوك تقدم القروض الشخصية للمواطنين.. تصل إلى 3 ملايين جنيه

تتيح البنوك المصرية، مجموعة من برامج التمويل الشخصية التي تناسب جميع أفراد المجتمع، من العاملين في الشركات والهيئات الحكومية المصرية، وذلك من خلال بعض الشروط التي تختلف من بنك لآخر.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية أفضل البنوك التي تقدم قروض شخصية للمواطنين في «البنك الأهلي المصري، البنك الزراعي، وبنك التعمير والإسكان».

القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري:

- قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه.

- فترة سداد القرض: تصل إلى 12 سنة.

- الفائدة على القرض: تبدأ من 16%.

- بدون مصاريف إدارية.

شروط الحصول على القرض:

- الحد الأدنى للدخل الشهري: 1000 جنيه مصري للموظفين.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا مع نهاية مدة القرض.

قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي

- قيمة القرض: تصل إلى 500 ألف جنيه.

- فترة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

- الفائدة على القرض: 18.25% متناقصة سنويًا.

شروط الحصول على القرض:

- الحد الأدنى للمعاش: 900 جنيه.

- الا يزيد عمر المقترض عن 65 عام في نهاية التمويل.

قرض العاملين في الدولة والقطاع الخاص من بنك مصر:

- قيمة: تصل إلى 1.5 مليون جنيه.

- فترة سداد القرض: تصل إلى 8 سنوات.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة رقم قومي سارية

- إيصال مرافق حديث.

- بيان بالدخل الشهري.

قرض أصحاب المعاشات من بنك التعمير والإسكان:

يقدم بنك التعمير والإسكان القرض الشخصي لأصحاب المعاشات، بقيمة تصل إلى مليون جنيه.

- قيمة القرض: تصل إلى مليون جنيه.

- فترة سداد القرض: تصل إلى 10 سنوات.

الفائدة على القرض: 19.5% متناقصة سنويا.

شروط الحصول على القرض:

- الحد الأدنى لقيمة المعاش 1200 جنيه.

- ألا يزيد عمر المقترض عن 65 سنة في نهاية التمويل.