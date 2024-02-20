القبض على 7 تجار مخدرات في 4 محافظات

شن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات أمن الأقصر، والشرقية، والبحيرة، والمنوفية، حملات أمنية مكثفة لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت الحملة عن ضبط:

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الأقصر، وبحوزته 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلي.

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته 1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلي - طلقة.

مديرية أمن الشرقية، ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزته 3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الحشيش - طبنجة وعدد من الطلقات – سيارة.

مديرية أمن البحيرة، ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وبحوزتهما 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وبندقية آلية وعدد من الطلقات.

مديرية أمن المنوفية، ضبط عنصرين إجراميين لأحدهما معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة شبين الكوم ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400 ألف جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.