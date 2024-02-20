عضو مركز الفتوى يوضح مكانة مصر وشعبها بالإسلام: ذُكرت 30 مرة في القرآن

قال محمد عماد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن مصر في القرآن الكريم ذُكرت لفظا صريحا 5 مرات، لافتا أن الإمام السيوطي قال أنها ذُكرت حوالي 30 مرة إما تصريحا أو بالإشارة والتلميح.

مكانة مصر العظيمة في القرآن

وأضاف «عماد» خلال حواره، عبر برنامج «8 الصبح» المذاع على شاشة «dmc»، أن الله عز وجل تكلم عن مصر في القرآن الكريم مبينًا الميزة التي تمتاز بها، وهي أن لمصر منزلة مختلفة ومكانة عظيمة، لدرجة أن الله عز وجل أوحى إلى سيدنا موسى وإلى أخيه في قوله تعالى: «وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين ».

وأشار عضو مركز الأزهر إلى أنَّ مصر كانت مكان يُكرم فيه الأنبياء عبر التاريخ، وذلك في قول الله تعالى: «وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا» في إشارة إلى سيدنا يوسف عليه السلام، مستشهدا بقول الله تعالى: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» وهي الجملة التي قالها سيدنا يوسف لوالديه وأخوته فكان هذا دليل على منزلة مصر العظيمة في الإسلام.