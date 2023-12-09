وزير الأوقاف: مصر ليس لها مثيل في خدمة القرآن وأهله 

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا توجد بلد في العالم تقوم بصدق على خدمة كتاب الله، وخدمة قضايا الفكر الديني بهذا الدور الذي تؤديه مصر، مشيرا إلى أنه في هذا العام فقط عدد مقارئ القران الذي عقدت 219 ألف مقرأة بالمساجد، بالإضافة إلى 102 الف حلقة تحفيظ.

المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف وزير الأوقاف خلال كلمته في المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، المقرر انعقادها 23 ديسمبر حتى 27 من الشهر نفسه، أن هناك اهتماما غير مسبوق بالمقارئ بصفة عامة؛ إذ جرى ختم القران الكريم مرتين بقراءة حفص.

أوضح أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم ستعقد من الافتتاح حتى الختام في مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالتحديد في دار القرآن الكريم، وستعقد خلالها في الفترة المسائية مجموعة من المقارئ والأمسيات الدينية.

وتنظم وزارة الأوقاف المصرية المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية، لأول مرة بدار القرآن الكريم في مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر الجاري، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جوائز المسابقة

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا.

الجائزة الأولى: مليون جنيه.

الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عاما.

الجائزة الأولى : 500 ألف جنيه.

الجائزة الثانية : 400 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة : 250 ألف جنيه.

تم إضافة الجائزة الرابعة: 200 ألف جنيه.

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف «عليه السلام»، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.

جدير بالذكر أنه قدجرى رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى 8 ملايين و50 ألف جنيه، بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي.