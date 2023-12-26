خالد الجندي: أعظم إنجاز حدث في مصر تكريم القرآن وأهله

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أعظم إنجاز حدث في مصر، هو تكريم القرآن وأهل القرآن، عبر المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ30، بمسجد مصر، بمشاركة 64 دولة.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أوضح «الجندي» خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة «dmc»، أن 64 دولة أرسلت فلذات أكبادها للمنافسة في مسابقة القرآن الكريم، «عشان تعرفوا قيمة القرآن في بلدكم، في مصر الإسلام مصان والقرآن وأهله يكرمون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يبارك له».

مليون جنيه قيمة جائزة مسابقة القرآن الكريم

وتابع بأن الجائزة في المسابقة كانت مليون جنيه، لحملة القرآن الكريم، قائلا: «أهل القرآن في مصر، يحفظون كتاب الله، وهذا أمر يثير الفخر، فحيا الله حملة القرآن الكريم، فعندما ترى القرآن مصان وموقر في بلدك فعليك أن تعلم أن كل الأمور تسير على الطريق الصحيح».