«محلية النواب» تبحث تغيير مسمى قانون «الجبانات» إلى «المقابر»

تناقش لجنة الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل، ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، على تعديل مسمى القانون من الجبانات إلى المقابر، وفقًا لتوصية الأزهر الشريف.

محلية النواب تناقش تعديل قانون الجبانات

ويعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة من وزارات ، الصحة والسكان ، البيئة و المالية و الثقافة و النسق الحضاري و الإسكان و مركز بحوث الإسكان، ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية، و التنمية المحلية الموارد المائية والري العدل "مشيخة الأزهر- بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية".

كما يشارك اياضا مدير إدارة الجبانات" وممثلي محافظات القاهرة و الجيزة و القليوبية حيث تتم مناقشة التعديلات اليوم . واكد المهندس احمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى عقد اجتماع في وزارة التنمية المحلية بحضور كافة الجهات المختصة، كما سيتم عقد اجتماع في المركز القومى لبحوث البناء من أجل تحديد الأكواد، بحضور ممثلي وزارات الصحة والتنمية المحلية وغيرها.

حقيقية قانون الجبانات

وقال "السجيني " إلي أنه هناك حاجة لتشريع جديد خاص بالجبانات، وأن يتضمن نصوص واضحة وتعريفات، لحل الإشكاليات المتعلقة بهذا الملف خاصا مع الارتفاع الكبير غير المبرر في الاسعار والامر بحاجة الى ضبط مشيرا اى انه تم تغير مسمى القانون الى قانون المقابر بدلا من الجبانات .

واضاف " السجيني" استمرار اجتماعات اللجنة للانتهاء من المشروع بقانون ونتمنى الانتهاء منه قبل شهر رمضان ونأمل أن يتم إقراره قبل عيد الفطر المبارك، خاصة وأن معظم الجبانات العشوائية وغير الرسمية سيتم تقنينها.