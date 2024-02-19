«طاقة النواب»: مؤتمر «إيجبس 2024» يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد عدد من أعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب، أهمية توقيت عقد مؤتمر ومعرض مصر الدولى السابع للطاقة «إيجبس 2024»، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى،اليوم، فى ظل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بهذا القطاع الحيوى، واعتبر أعضاء اللجنة أن المؤتمر فرصة كبيرة لطرح المشروعات والفرص الاستثمارية على الشركات العالمية المشاركة خاصة أن مصر من أكبر الأسواق الواعدة فى قطاع الغاز.

وأشاد النواب بلقاءات الرئيس السيسى مع كبرى الشركات العالمية فى مجال الطاقة على هامش المؤتمر، حيث أعلنت بعض الشركات عن استثمارات جديدة، بينها ما أعلنته شركة «بريتش بتروليوم»، عن ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 1.5 مليار دولار فى أنشطة التنمية والاستكشاف على مدار السنوات المقبلة، مع إمكانية ضخ استثمارات إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار.

«السويدى»: حظى بمشاركة عالمية غير مسبوقة

وقال طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المؤتمر الذى افتتحه الرئيس بحضور رئيس الوزراء وكبريات الشركات ومسئولى البترول والطاقة فى العالم، تحت شعار «تحفيز الطاقة.. تأمين الإمدادات والتحول الطاقى وخفض الانبعاثات»، يحظى بمشاركة عالمية كبرى وغير مسبوقة ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة ويعد خطوة مهمة جداً خاصة لاستعراض خطوات دعم الدولة للاستثمارات فى قطاع الطاقة والنمو الكبير للقطاع رغم الظروف العالمية.

وأضاف السويدى لـ«الوطن»، أن المؤتمر فخر لكل مصرى بعد نجاح التنظيم، لافتاً إلى الدور الذى تقوم به مصر منذ فترة من خلال الاستراتيجية الوطنية للطاقة التى تستهدف تنفيذ مشروعات تلبى احتياجات الطاقة، مع الالتزام بالحد من الانبعاثات الكربونية ضمن توجه الدولة للتنمية الخضراء ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الهيدروجين الأخضر التى حققت فيه مصر تقدماً ملحوظاً وتم إعداد بنية تشريعية بإصدار قانون مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته تضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، بهدف تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة.

«عبدالمولى»: يعكس مساعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر

من جانبه، قال النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، إنّ مؤتمر ومعرض الطاقة «إيجبس 24»، من أهم المؤتمرات والملتقيات العالمية فى مجال الطاقة خاصة أن الرئيس يفتتح المؤتمر بحضور كبير بمشاركة كافة الشركات العالمية ووزراء الطاقة والبترول ومنظمات «أوبك، وأوابك»، وغيرهما من المنظمات وهو ما يعكس حرص الدولة بتوجيهات وقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تطوير قطاع الطاقة والبترول والتحول إلى الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر، حيث تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة وللهيدروجين الأخضر.

وأضاف «عبدالمولى» أن قضية توفير مصادر طاقة نظيفة وأكثر استدامة، باتت قضية محورية عالمياً، مع تأمين إمدادات الطاقة من خلال طرق ومشروعات صديقة للبيئة من أجل مواجهة التغيرات المناخية التى تسببت فى كوارث طبيعية، فضلاً عن تحقيق التوازن بين الاستمرار فى النمو الاقتصادى وتلبية احتياجات الشعوب من الطاقة ولكن من خلال تكنولوجيا وطاقة متجددة وجديدة للحد من الانبعاثات الكربونية.

وأشار أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى أن المشاركة فى المؤتمر والمعرض هى الأكبر عالمياً حيث شارك وزراء ومسئولو الطاقة والبترول من 120 دولة وهو أكبر تجمع للمستثمرين فى الطاقة والشركات العالمية الكبرى على مستوى العالم وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة، وتضمن طرح أحدث تكنولوجيا البحث والتنقيب عن البترول والمشروعات الحديثة.

«الجبلاوى»: يعكس حرص الرئيس «السيسى» على الالتقاء بكبريات الشركات فى توقيت مهم تشهد فيه الدولة المصرية تحولاً كبيراً فى مشروعات الطاقة المتجددة

وكشف النائب محمد الجبلاوى، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن المؤتمر يعكس أهمية ومكانة مصر وحرص الرئيس على الالتقاء بكبريات الشركات فى توقيت مهم تشهد فيه الدولة المصرية تحولاً كبيراً فى مشروعات الطاقة المتجددة إضافة إلى التحرك المصرى نحو الطاقة النووية، مضيفاً أن قطاع الطاقة فى مصر من أنجح القطاعات وشهد العديد من الاكتشافات التجارية العملاقة فى مياه شرق المتوسط، حيث أصبح قطاع الطاقة من أكثر القطاعات التى شهدت نهضة غير مسبوقة، مشيراً إلى أن مؤتمر الطاقة السابع «إيجبس 24»، يشهد العديد من الموضوعات والملفات بينها ملف الطاقة فى أفريقيا وهو ملف مهم إضافة إلى الجانب التقنى والتكنولوجى والشق الاستثمارى، كما أنه يسلط الضوء على تنمية قدرات الشباب فى قطاع الطاقة العالمى وصناعة الطاقة عالمياً، إضافة إلى أهمية الطاقة الخضراء.

وتابع أن المؤتمر جاء فى فترة حرجة تمر بها الأسواق العالمية للطاقة، وسط استراتيجيات جديدة ترسم معالم ومستقبل أسواق الطاقة فى السنوات المقبلة، وكذلك يعد فرصة سانحة لاستعراض مصر استراتيجيتها وطرح رؤية الدولة المصرية والفرص الاستثمارية واعتبار السوق المصرية من الأسواق الواعدة فى ملف الطاقة العالمى خاصة فى قطاع الغاز الطبيعى، ورسالة إلى دول العالم، أن مصر ليست دولة مُنتجة للطاقة فقط، ولكنها دولة محورية ولاعب رئيس فى معادلة الطاقة العالمية، بما يُمثل فرصة حقيقية لعرض التجربة المصرية فى ملف الطاقة، وطرح مشروعات مصرية على شركاء عالميين من خلال اللقاءات التى عقدها الرئيس السيسى ووزير البترول المهندس طارق الملا مع عدد من الشركات.