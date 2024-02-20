رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء.. اعرف سعر المتر

حدد قانون التصالح رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء وسعر المتر، وتضمنت الضوابط تقديم إفادة بسداد رسم الفحص، وبعد إقرار قانون التصالح الجديد وبدء تطبيقه تبدأ الجهة المختصة تلقي طلبات التصالح والحصول على رسم الفحص، ومقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3 تفيد التقدم بالطلب والبدء في إجراءات التصالح.

رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء وسعر المتر

وتتضمن لائحة قانون التصالح الجديد عدّة تيسيرات للمواطنين لتقنين الأوضاع والتصالح على مخالفة البناء، وحددت رسوم فحص وسعر المتر، للاستفادة من الخدمات والمرافق، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحجم الخدمات وطبيعة كل منطقة، وفيما يتعلق برسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، كما يلي.

مساحة المخالفة والرسوم حسب سعر المتر

- إذا كانت مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا في المدن يكون رسم الفحص 500 جنيه بالمدن والقرى وتوابعها 125 جنيهًا.

- إذا كانت مساحة المخالفة أكثر من 250 حتى 500 متر مربع يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.

- إذا كانت مساحة المخالفة أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، يكون رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه وفي القرى 1000 جنيه.

- إذا كانت مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، يكون رسم الفحص 3000 آلاف جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.

- إذا كانت مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4 آلاف جنيه بالمدن، أما القرى وتوابعها 3500 جنيه.

- في حال كانت مساحة مخالفة البناء أكثر من 4 آلاف متر مربع يكون رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.