جدول زيادة المرتبات 2024.. اعرف هتقبض كام الشهر الجاي؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات تاريخية ضمن حزمة حماية اجتماعية أقرها مؤخرا تضمنت الفئات الأكثر احتياجًا، وجاء في مقدمتها زيادة الحد الأدنى للأجور لشهر مارس المقبل 2024، ضمن جدول زيادة المرتبات 2024 لـ6 آلاف جنيه، ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي لـ60 ألف جنيه.

توجيهات رئاسية بجدول زيادة المرتبات 2024

وجاءت التوجيهات الرئاسية الأخيرة ضمن جدول زيادة المرتبات 2024، بزيادة الحد الأدنى للأجور والدرجات الوظيفية في القطاع الحكومي، وللعاملين بأحكام قانون الخدمة المدنية 81 وغير الخاضعين لها.

«المالية» انتهت من إعداد جدول الزيادة

ووفق ما أعلنته وزارة المالية، فستضمن الإضافة الجديدة بالزيادات التي وجه بها الرئيس السيسي ووافق عليها مجلس الوزراء، زيادة المرتبات الدرجة الثانية، والتي سيجرى تنفيذها مع مرتبات شهر مارس المقبل.

مخصصات جدول زيادة المرتبات الدرجة الثانية

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» ‎جدولا لزيادة المرتبات الدرجة الثانية، بواقع مرتب شهر مارس المقبل، والذي سيجرى إضافة العلاوة الدورية المستحقة عليه:

- سيصل مرتب الدرجة السادسة والخدمات المعاونة إلى 6600 جنيه.

- يصل مرتبات الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة إلى 6600 جنيه.

- يصل مرتب الدرجة الرابعة إلى 6820 جنيها.

- أما وبالنسبة للدرجة الثالثة «التخصصية» فستصل إلى 7370 جنيها.

- وبالنسبة للدرجة الثانية فستصل إلى 7920 جنيها.

- وعن الدرجة الأولى أو ما يعادلها فستصل إلى 9200 جنيه.

- وبالنسبة لدرجة مدير عام أو ما يعادلها فستصل إلى 9570 جنيها.

- وعن الدرجة العالية أو ما يعادلها فستصل إلى 11.220 جنيها.

- وبالنسبة للدرجة الممتازة فستصل لـ13.220 جنيها.