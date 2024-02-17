موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف زيادة المرتبات 2024، بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراره الأخير بزيادة المرتبات الخاصة بالموظفين، ذلك وفق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، والتي باتت تقضي بزيادة المرتبات والمعاشات وكذا رفع الإعفاء الضريبي، ومواعيد تطبيقها، وكذا موقف العاملين بالقطاع الخاص.

زيادة المرتبات 2024

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاقه لحزمة قوية وجديدة للموظفين تضمنت زيادة المرتبات 2024 بنسبة 50%، ليصل مرتب الموظف بالدرجة السادسة لمبلغ الـ 6 آلاف جنيه شهريا، وتقرر بأن تكون الزيادة الجديدة خلال شهر مارس 2024، مع إضافة زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وسيصل الحد الأدنى للزيادة بين 1000 وحتى 1200 جنيه بشكل شهري، بحسب الدرجة الوظيفية، وسيجرى تطبيق الحافز الإضافي من 500 جنيه للدرجة السادسة، وستزيد القيمة لـ 50 جنيها للدرجات الوظيفية، ووصولًا لـ900 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة

حددت وزارة المالية مواعيد ثابتة لصرف مرتبات شهر مارس المقبل، وذلك وفق الجدول الخاص بصرف مرتبات الموظفين، والذي جاء كالاتي:

- سيبدأ أول أيام صرف مرتبات شهر مارس يوم الخميس بتاريخ 21 مارس 2024.

- سيكون ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس هو الأحد 24 مارس 2024.

- أما وعن اليوم الثالث لصرف المرتبات فسيكون يوم الاثنين 25 مارس.

- وعن اليوم الرابع لصرف المرتبات فسيكون يوم الثلاثاء 26 مارس 2024.

- في حين سيكون اليوم الخميس، الأربعاء 27 مارس 2024.

جدول زيادة المرتبات شهر مارس 2024

- ستصل مرتبات الدرجة السادسة للموظفين بالحكومة لـ 6 آلاف جنيه.

- هذا وستصل مرتبات الموظفين للدرجة الخامسة لـ 6500 جنيه.

- أما وعن مرتبات الدرجة الرابعة فتصل خلال شهر مارس لـ 7000 جنيه.

- أما وعن مرتبات الدرجة الثالثة للمرتبات فستصل لـ 7500 جنيه.

- أما عن مرتبات الدرجة الثانية للمرتبات فستصل لـ8 آلاف جنيه.

- وبالنسبة للدرجة الأولى وما يعادلها فستصل الزيادة فيها لـ 8200 جنيه.

- أما عن درجة المدير العام وما يعادله فسيحصل على مرتب 9200 جنيه.

- وبخصوص مرتبات الدرجات العالية أو ما يعادلها فستكون 10 آلاف و200 جنيه.

- وفيما يخص مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها فستكون 12 ألفًا و200 جنيه.