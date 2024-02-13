جدول مرتبات شهر مارس 2024.. اعرف موعد الصرف

نشرت وزارة المالية جدول مرتبات شهر مارس 2024، إذ أنها تبدأ من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 وتستمر حتى يوم الأربعاء 27 مارس 2024.

ومن المنتظر أن تبدأ وزارة المالية أيضًا من تنفيذ توجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المرتبطة بحزمة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن، وأبرزها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.

وبالنسبة لجدول مرتبات شهر مارس 2024، بعد الزيادة الجديدة للعاملين في الدولة التي ستصرف بداية من شهر مارس نرصدها كما يلي.

جدول مرتبات شهر مارس 2024

- مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها تصل إلى 12 ألفًا و200 جنيه.

- وبالنسبة للدرجة العالية أو ما يعادلها ستكون 10 آلاف و200 جنيه.

- وعن درجة المدير العام أو ما يعادلها يكون الراتب 9200 جنيه.

- أما الدرجة الأولى أو ما يعادلها يكون الراتب 8200 جنيه.

- والدرجة الثانية يكون الراتب 8000 جنيه.

- الدرجة الثالثة تكون 7500 جنيه.

مرتبات العاملين بالدولة

- وعن مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه.

- وبالنسبة لمرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

- ومرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه.