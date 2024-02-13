جدول مرتبات شهر مارس 2024.. أول موعد لتطبيق الزيادة ومفاجآت سارة

جدول مرتبات شهر مارس 2024 وأول موعد لزيادة المرتبات أمور شغلت بال أكثر من 7 ملايين من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والأعمال العام، خاصة في ظل القرارات الوزارية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور الى 6 آلاف جنيه لموظفي الدرجة السادسة، وتبكير صرف العلاوة الدورية السنوية المستحقة في يوليو 2024.

جدول مرتبات شهر مارس 2024 وأول موعد لزيادة المرتبات

واتخذت الحكومة قرارها بإضافة الزيادات الجديدة إلى جدول مرتبات شهر مارس 2024، مع تحديد أول موعد لزيادة المرتبات، حيث ستكون البداية مع مرتب شهر مارس 2024 .

وفي ذات السياق ، أعلنت وزارة المالية في بيان لها، موعد صرف مرتبات شهر مارس، وجدول مرتبات شهر مارس 2024، وأول موعد لزيادة المرتبات، حيث حسمت الوزارة الجدل في ذلك، مؤكدة في بيانها أن موعد صرف الزيادات الجديدة والعلاوة الدورية السنوية للموظفين العاملين بالدولة، ستكون مع مرتب شهر مارس 2024 ، وذلك يوم 21 مارس المقبل 2024 .

بالتفاصيل.. جدول مرتبات شهر مارس 2024

«الوطن» تستعرض فيما يلي جدول مرتبات شهر مارس 2024، بالزيادات الجديدة مضافا اليها العلاوة الدورية المستحقة في شهر مارس2024، على النحو التالي:

- قيمة الدرجة الممتازة 13.220 جنيها.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 11.220 جنيها.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها 9570 جنيها.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 9200 جنيه.

- الدرجة الثانية 7920 جنيها.

- الدرجة الثالثة «التخصصية» 7370 جنيها.

- الدرجة الرابعة 6820 جنيها.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.

-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 6600 جنيه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرارات تاريخية، حيث كانت الفئات الأكثر احتياجًا في المقدمة، بداية من زيادة الحد الأدنى للأجور 2024 إلى 6 آلاف جنيه، وحتى رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه.