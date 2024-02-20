تفاصيل انطلاق فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بمشاركة مصرية واسعة

عرضت قناة «إكسترا نيوز» تقريرا بعنوان «تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل.. انطلاق فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بمشاركة مصرية وعربية ودولية».

وذكر التقرير: «تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل.. انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة، بمشاركة مصرية واسعة إلى جانب مشاركة ما يزيد على 2000 من إعلاميين وأكاديميين وخبراء ومتخصصين من عدة دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى 80 جهة إعلامية».

وأضاف: «المنتدى الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين افتتح أعماله برعاية وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، والذي ألقى كلمة أشار فيها إلى أن جلسات المنتدى تبحث عن إجابة حول هل الإعلام مستعد للمستقبل وتقنية الذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة».

جلسات المنتدى السعودي للإعلام

ووفق التقرير تتناول جلسات المنتدى السعودي للإعلام قطاعات عدة منها الرياضة وعلاقتها بالإعلام، إلى جانب قطاع المال والإعلام والسياحة والفعاليات الكبرى، إذ يشهد المنتدى جلسة خاصة بكأس العالم 2034 وغيرها من القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، واستثمار البنى التقنية في الأعلام الإعلامية، إلى جانب بحث مستقبل الإعلام في صناعة المحتوى للأجيال وقراءة في تشكلات الحضارة الجديدة وشكل الإعلام القادم».

ويختتم المنتدى أعماله بتتويج الفائزين والفائزات بجائزة المنتدى السعودي الإعلام بنسختها الثالثة، التي تمنح مع كل دورة لانعقاد المنتدى.